Kılıçdaroğlu: Esnaf Bakanlığı kurulsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için Türkiye’de esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, dün Adana’da şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların aileleriyle bir otelde basına kapalı görüştü, dava süreçleriyle ilgili bilgi aldı. CHP il ve ilçe yöneticileri ile Adana Tabip Odası yetkilileriyle de basına kapalı görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra babası Şahap Atıcı’yı kaybeden eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı’ya taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ardından bazı ilçe belediye başkanlarıyla da basına kapalı bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra belediyenin tiyatro salonunda esnafla buluştu.

Sosyal devlet gerçeği

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, esnafla birlikte olmayı, onların dertlerini dinlemeyi ve sorunlarına çözüm üretmeyi temel görev edindiğini söyledi. Bütün esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sıkıntı yaşadığını bildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Bir pandemi var, doğru. Bütün dünyada var ama sosyal devlet dediğimiz bir gerçek var. O zaman nelerin yapılması gerektiğini anlatmamız gerekiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, hizmeti sınırlandırılan iş yerleri nedeniyle esnafın sorun yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: “Karar alındı, bütün iş yerleri kapanacak doğru mu, doğru? Peki kapandığı zaman ne olacak? Esnaf kardeşim gelir elde edecek mi? Hayır. Yanında çalışan ücretli, gelir elde edecek mi? Hayır. Dükkanın kirasını kim ödeyecek? Sosyal devlet, bizim Anayasa’mızda değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddenin içinde yer alıyor. Sosyal devlet, düşük gelirli, gelirini kazancıyla sağlayan, alın terini önceleyen bir devlet. Yani fakirin, fukaranın, garibanın yanında olanın devlet demektir.”

Esnafın beklentilerini ve sorunlarını dinlemek, onlara cevap vermek zorunda olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Esnafın sorununun çözümünde makro açıdan Türkiye genelinde bakıldığında bir Esnaf Bakanlığı’nın kurulması lazım. Diğerlerinin bakanlıkları var, esnafın derdini anlatacağı bir bakan yok” ifadelerini kullandı.

‘YÜK KİMİN SIRTINDA?’

Stopaj vergisine itiraz ettiklerini ve düşürüldüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, “Stopaj vergisinin kalkması lazım. Dükkanı kiralamışsınız, zaten dükkan sahibi götürüyor Maliye’ye gayrimenkul sermaye iradı beyanında bulunuyor. Ama dükkan sahibi ben vergiye karışmam diyor. Yük kimin sırtında kalıyor? Kanuna uygun olmayan yük esnafın sırtında kalıyor” dedi.