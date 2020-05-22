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22.05.2020 - 14:12 | | DHA

Kılıçdaroğlu: İbadet yerleri kutsalımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu: İbadet yerleri kutsalımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, İzmir'de cami minaresinden müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Tamircinin tezgahındaki cep telefonu bomba gibi patladıKayseri'de, tamir için servise bırakılan cep telefonu patlayarak alev aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan patlama sırasında, iş yerinde panik yaşandı.
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