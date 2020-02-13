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13.02.2020 - 16:32 | | DHA

Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüştü.

Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü

CHP'li İnce, CHP Genel Merkezi'ne gelerek, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası İnce, açıklama yapmadan partiden ayrıldı. Ancak, basın mensuplarının sorusu üzerine İnce, "Benim sayın genel başkanla görüşmemden daha doğal ne olabilir? Partimin bir üyesiyim. Teşekkür ederim" diyerek, partiden ayrıldı.

 

 

 

Sokak ortasında kurşun yağmuruBeylikdüzü’nde bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği şahıslar silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs aracıyla olay yerinden kaçmak isterken, saldırganlar bu defa aracı kurşunladı.
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