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20.09.2020 - 13:04 | | DHA

Kılıçdaroğlu: Olabildiğince esnafın sesi olmaya çalışıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Esnaf arkadaşlar kendi haklarını, kendi çıkarlarını savunan güçlü profiller seçmeliler. Biz olabildiğince esnafın sesi olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Olabildiğince esnafın sesi olmaya çalışıyoruz

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu video konferans toplantısında İzmir tarihi Kemeraltı'nda bulunan esnaf ile bir araya geldi. Ahilik Haftası sebebiyle gerçekleştirilen toplantıya, Kılıçdaroğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da katıldı. Kılıçdaroğlu görüşmede, Kemeraltı'nın sadece İzmir açısından değil, Türkiye açısından da önemli olduğunu belirtti. Kemeraltı esnafının olumsuzluklara rağmen bir arada olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Esnafların kendi içinde dayanışması lazım. Maalesef odalar zayıf ve esnafların çıkarlarını yeteri kadar gözetemiyorlar, yeteri kadar güçlü değiller. Bunun sorumlusu da yine esnaf. Esnaf arkadaşlar kendi haklarını, kendi çıkarlarını savunan güçlü profiller seçmeliler. Bunlar siyaset kurumuyla gerekirse kavga edebilmeli, gerekirse düşüncelerini biraz daha açık, net dillendirmeli. Biz olabildiğince esnafın sesi olmaya çalışıyoruz, bu süreç içerisinde en büyük zararı gören esnaf, dükkanı kapandı. Esnafın bir kısmı zaten günlük yaşıyor. Kahveciler şikayet ediyor, berberler şikayet ediyor."

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