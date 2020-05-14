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14.05.2020 - 15:13 | | DHA

Kılıçdaroğlu: Parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Dünya Çiftçiler Günü' mesajında, "Gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın" dedi.

Kılıçdaroğlu: Parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 'Dünya Çiftçiler Günü' dolayısıyla Twitter'daki hesabından video ile paylaşımda bulundu. Mesajında çiftçilerin günlerini kutlayan Kılıçdaroğlu, "Buradan çok açık çağrı yapıyorum. Parlamentodaki bütün milletvekillerine, bütün siyasi partilere çağrı yapıyorum. Çağrım çok açık, herkesin anlayacağı dilden çağrımı yapıyorum. Gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın" dedi.

İstanbul'un hava kalitesi arttıİBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, koronavirüs salgınından sonra alınan tedbirlerle İstanbul'un hava kalitesinde olumlu yönde gelişme gözlemlediklerini söyleyerek, "Hava kirliliğinde yüzde 30 ile 50 arasında bir iyileşme var" dedi.
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