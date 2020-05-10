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10.05.2020 - 13:39 | | DHA

Kılıçdaroğlu, şehit anneleriyle görüntülü görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, şehit anneleriyle görüntülü görüştü

CHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'da Hakkari’de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın annesi Berrin Hayta ve 1993'te Van’da şehit olan Namık Ayhan Akbaba'nın annesi, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba ile görüntülü görüşme yaptı. Görüşmede, Anneler Günü'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, "Büyük acılar yaşadınız. Kolay değil tabi evlat acısı. Evlat acısı acıdır ama sonuçta bir şehidimizdir. O şehit sadece sizin değil Türkiye’nin şehidi, onuru, gururudur. Sizin acınız derindir Ama şehit olması bütün Türkiye’nin onu kucaklaması farklı bir şey. Allah sabır versin dedik her zaman. Bütün gençler sizin evladınız, çocuğunuzdur. Şahsınızda bütün şehit annelerine selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Anneler Günü'nüzü en içte dileklerimle kutluyorum" dedi.

 

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Anneler Günü mesajıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü’nü yayınladığı bir video ile kutladı. Yerlikaya, “Size olan sevgimiz bir güne sığmaz. Bu güzel şehir de, bu güzel vatan da sizlerin eseridir. Evladını vatan toprağına emanet eden annelerimiz başta olmak üzere; tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum” dedi.
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