Kılıçdaroğlu tartışmaya açıklık getirdi: Seçime girmeleri engellenmemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek ve DEVA partilerinin olası bir erken seçime katılabilmelerinin önünü açmak için milletvekili desteğine yeşil ışık yakan ifadelerine, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında açıklık getirdi.



Canlı yayında sorulan bir soruya yanıt verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, açıklamasının, “doğru anlaşılması” gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun, “bazı partilere sahip çıkmaktan çok antidemokratik uygulamalara karşı olduğunun” altını çizdiği öğrenildi.



CHP MYK, geçen pazartesi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu’nun basın toplantısında yapacağı açıklamalar üzerinde duruldu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bir canlı yayında DEVA ve Gelecek partileriyle ilgili açıklamalarıyla başlayan, “milletvekili transferi” tartışması da gündeme geldi. Bazı MYK üyelerinin bu konudaki görüşlerini açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu da değerlendirmelerde bulundu.



‘Bakış açım demokrasi’



CHP liderinin, canlı yayında olası bir erken seçim durumuyla ilgili soruya yanıt verdiğini anımsatarak, açıklamasının doğru anlaşılması gerektiğine dikkati çekti. Daha önce İYİ Parti’nin TBMM’de grup kurmasını sağlamak için verilen desteği anımsatan Kılıçdaroğlu’nun, bu konudaki bakış açısının “demokrasi” olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “bazı partilere sahip çıkmaktan çok, partilerin seçime girmesinin engellenmesi gibi antidemokratik uygulamalar varsa, bunun karşısında olduklarını” anlattığı öğrenildi.



Kılıçdaroğlu 11 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programındaki canlı yayında, “Gelecek Partisi ve DEVA için, onların seçime girmemesi için acaba bir kumpas yaparlar mı, geçmişte İYİ Parti’ye yaptıkları gibi... Öyle bir kumpas yaparlarsa, demokratik yöntemler içinde bütün o kumpasları aşmak mümkündür. Her siyasi partinin seçimlere girmesini isteriz” ifadelerini kullanmıştı.



‘Kısır tartışmalar gereksizdir’



Toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “milletvekili transferi” tartışması üzerinden CHP’yi hedef alan açıklamaları da değerlendirildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, Bahçeli ya da MHP sözcüleri ile tartışmaya girilmemesi talimatını verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “İktidar dışında bir partiyle kısır tartışmalara girmek gereksiz” dediği aktarıldı.



‘Anlayışımız toplumu kucaklamak’



Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında ise CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmasını engellediği iddiasıyla tutuklanmasını şöyle değerlendirdi: “Adana’da 195 belediye personelimiz valiliğin ve kaymakamlığın emrinde çalışıyor. Türkiye’de CHP’li belediyelere ait 2 bin 554 personel, valilerin ve kaymakamların emrinde. Türkiye genelinde 720 aracı tahsis etmiş belediyelerimiz. Gerginlik, kavga yaratmak istiyorlar, bizi sokağa davet ediyorlar. Bizim gerginlikleri değil, toplumu kucaklayan bir anlayışımız var.”