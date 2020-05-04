Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle görüştü: İstihdamı siyaset kurumu yaratır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzaktan eğitim gören ancak bilgisayarı ya da internet erişimi bulunmayan öğrencilere gelir desteği sağlanması gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, farklı il ve üniversitelerde öğrenim gören 16 öğrenci ile video konferans yöntemiyle görüştü. Kılıçdaroğlu’na, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da eşlik etti.



Öğrencilerin koronavirüs salgını kaynaklı sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, uzaktan eğitimdeki en büyük sorunu interneti ve bilgisayarı olmayanların yaşadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, “Bu öğrencilerin eğitim sisteminin dışında kalmaları gibi bir sonuçla karşılaşmaları acı... YÖK buna şöyle bir çare bulmuş: Öğrenciliğinizi dondurun, daha sonra gelin devam edin diye. Normalde sosyal devletin bu insanlara gelir sağlaması lazım. Şu ana Türkiye’de belli bir kesime sağlandı ama bunun da çok yetersiz olduğunu ifade etmek isterim” dedi.



‘Türkiye gerçeği’



Öğrencilere, “mezun olduktan sonra Türkiye bir gerçeği ile yüz yüze kalacaksınız” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



“Üniversiteyi bitirdiniz iş arayacaksınız. Eğer babanızın fabrikası, iş yeri yoksa... İş bulamıyorsanız, niye iş bulamadığınızı sorgulamak zorundasınız. Kalkıp da bir işverene kızmayacaksınız herhalde. İstihdam alanını büyütmek, siyaset kurumunun yapacağı bir iş. Siyaset kurumu istihdam alanını büyütür, insanlar mezun olduklarında da daha rahat iş bulabilirler.”



“CHP iktidarda olsaydı salgınla ilgili ne yapardı?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

‘Ne yapardım?’

“Kovid-19 olayı Çin’de ortaya çıktıktan sonra Sağlık Bakanı’nı çağırır, Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirmesini isterdik. Ekonomik ve Sosyal Konsey, kovid-19 salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak? Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Ben işsiz kaldığımda, ‘Ey hükümet bana iş bulacaksın’ deme hakkına sahibim. Anayasa bana bu hakkı veriyor.”



Türkiye’de çok sayıda gazetecinin hapiste olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Haber yaptı diye bir insan hapse mi atılır? Haber yanlışsa tamam. Ama haber doğru. Haber yalanlanmıyor ama gazeteciyi hapse atıyorsunuz” dedi. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine de, üniversitelerin bilimsel, mali ve yönetim açısından özerk olması gerektiğini kaydetti.