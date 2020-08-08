Kılıçdaroğlu yol haritasını çizecek

CHP 37’nci Olağan Kurultayı’nda yapılan seçimle belirlenen 60 kişilik Parti Meclisi (PM) bugün toplanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM üyeleri arasından oluşturacağı yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) da bugün ya da yarın açıklayacak.



Kılıçdaroğlu ve PM üyeleri toplantı öncesinde saat 09.00’da Anıtkabir’i ziyaret edecek. Toplantı saat 12.00’de başlayacak. 60 sandalyeli PM’nin 25 yeni üyesi için bir “tanışma” havasında geçmesi beklenen toplantının tek gündemini Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşması oluşturacak. Toplantıda, CHP liderinin sunuşu dışında, herhangi bir konu ele alınmayacak. Kılıçdaroğlu PM üyelerine, partinin yeni siyasi süreçteki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek.



Listesi hazır



Kılıçdaroğlu’nun, PM toplantısının ardından bugün ya da harın “A Takımı” olarak nitelendirilen MYK’sını açıklaması bekleniyor. Yeni MYK’nın ilk toplantısının da pazartesi yapılması planlanıyor.



Milliyet’in edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu yeni MYK listesini hazırladı. Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel ve Gamze Akkuş İlgezdi’nin göreve devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin dış ilişkiler ya da eğitim alanına kaydırılabileceği belirtiliyor. 18 genel başkan yardımcısı ve genel sekreterden oluşan MYK’nın yapısında, birkaç rötuş dışında radikal değişiklik beklenmiyor.



Yeni isimler

Kılıçdaroğlu’nun, Aykut Erdoğdu’nun PM’ye seçilememesi üzerine zayıflayan ekonomi yönetimini İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile güçlendirebileceği ileri sürülüyor. Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim koltuğuna da kurultayda delegeden en fazla oy alan üç isimden biri olan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un atanması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, eski MYK üyesi Bülent Tezcan’ı da yeniden MYK’sına alacağı ifade ediliyor.