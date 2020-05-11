Kılıçdaroğlu’na sunulan ‘salgın’ araştırması: Yüzde 86’ya göre Sağlık Bakanlığı başarılı

Koronavirüs salgınındaki vaktini ağırlıklı olarak evinde ve Genel Merkez’de geçiren, toplumun farklı kesimleriyle video konferans görüşmeleri yaparak sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, kamuoyu araştırmalarını da yakından takip ediyor. Bu kapsamda, bir araştırma merkezinin, nisan ayını kapsayan araştırması da Kılıçdaroğlu’na sunuldu.

Edinilen bilgilere göre araştırma 81 ildeki 641 ilçede, 2 bin 409 kişiyle görüşme yapılarak hazırlandı. 20-29 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırmada genellikle salgınla ilgili ölçümler yer aldı. Ankete katılanların yüzde 25’i salgına rağmen düzenli olarak işe gittiğini, eşe gidenlerin yüzde 84’ü de iş yerlerinde virüsle ilgili yeterli önlem alındığını belirtti.

Başarı oranları

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 66’sı CHP’li belediyelerin bağış hesaplarına bloke konması kararını desteklemiyor. Yüzde 22’lik kesim bu uygulamayı desteklerken, yüzde 12’lik grup bu konuda fikir beyan etmiyor. Ankete katılan vatandaşların yüzde 86’sı salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı’nı başarılı buluyor. Katılımcılardan Cumhurbaşkanlığı’nı başarılı bulanların oranı yüzde 54, belediyeleri başarılı bulanların oranı ise yüzde 50.

Maske ulaşmadı

“Salgın sonrasında ev ihtiyaçlarını karşılamakta ve fatura ödemekte sorun yaşadınız mı?” sorusuna; yüzde 37 oranında “hayır”, yüzde 27 oranında “evet” yanıtı verildi. Ankete katılanların yüzde 36’sı ise “zorlanarak da olsa ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” dedi. “Bugüne kadar size ya da ailenizden birine ücretsiz maske ulaştırıldı mı?” sorusuna ise yüzde 61 oranında “hayır” yanıtı verildi.