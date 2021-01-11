Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘Milli iradeye saygısızlık’

CHP liderine yönelik tepkiler şöyle;

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. ‘Sözde cumhurbaşkanı’ ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ABD’deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza ‘sözde’ diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanına ‘sözde’ diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kılıçdaroğlu’na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023’te verecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için ‘sözde’ diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik bir hazımsızlık ve saldırıdır.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına ‘sözde’ demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.