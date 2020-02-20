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20.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kılıçdaroğlu’ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Kılıçdaroğlu’ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı

Erdoğan’ın avukatları, Kılıçdaroğlu’nun 25 Aralık 2018’deki partisinin TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmada Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek 250 bin lira manevi tazminat talep etti.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Davaya konu konuşmadaki ifadeler eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir” dedi. Erdoğan’ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ise, “Davalının konuşmasındaki ifadeler eleştiri sınırları içinde kabul edilemez. Kullandığı bir ifadenin hakaret olduğu yeni bir Yargıtay kararında belirtilmiştir” ifadelerini kullandı. Beyanların ardından Hâkim Tamer Pamuk, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu’nu, Erdoğan’a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.

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