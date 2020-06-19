Kılıçdaroğlu’ndan 2. dalga uyarısı

Pandeminin henüz sona ermediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, çalışmalara ilk günkü hassasiyetle devam edilmesini ve olası ikinci dalgaya hazır olunmasını istedi. Kılıçdaroğlu, partisinin ilçe ve belde belediye başkanlarıyla gruplar halindeki görüşmelerine devam ediyor. Geçen hafta Akdeniz ve Doğu illerinden 38 başkanla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, dün Karadeniz ve Ege bölgelerinden 40 civarında başkanla görüştü. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu’na Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

‘Tarih yazdınız’

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu başkanların pandemi sürecinden kaynaklı sorunları dinledi. Belediye başkanları toplantıda ağırlıklı olarak, maddi kaynak sıkıntısı çektiklerini anlattı.

Çalışmalarından dolayı başkanlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu’nun, “Bütün belediye başkanlarımız tarih yazdılar. Engellemeye çalıştılar ama belediye başkanlarımız engelleri aşmasını bildiler” dediği aktarıldı.

Belediye başkanlarına koronavirüs salgınıyla ilgili yeni uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun, pandemi sürecinin henüz sona ermediğine dikkat çektiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “İlk günkü hassasiyetle çalışmalarınızı sürdürmeniz lazım. Vaka sayıları yeniden artıyor. Uzmanların uyarıları var. Salgında ikinci bir dalganın olabileceği ifade ediliyor. Olası bir ikinci dalgaya hazırlıklı olmanız lazım” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Sebze sepeti takdim etti

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek, 25 yıl sonra tarıma kazandırılan arazilerden elde edilen sebzelerden oluşan sepeti takdim etti.- DHA