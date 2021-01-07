07.01.2021 - 17:20 | | AA
Kılıçdaroğlu'ndan ABD Kongresi'ndeki şiddet olaylarına ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de demokrasiyi hedef alan sivil ayaklanma girişimi sorununun çözülmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.
Kılıçdaroğlu, dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan şiddet olaylarına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, İngilizce olarak da paylaştığı mesajında, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ASELSAN'a ziyarette bulundu.ASELSAN'ın Ankara Macunköy'deki yerleşkesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Oktay ve Rama'ya çalışmalarına ilişkin bilgi verdi, askeri ve sivil alanda geliştirilmiş teknolojileri tanıttı.