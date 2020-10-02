Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı telefonu

CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun, annesi Zinnet Aktaş’ı kaybeden Fuat Yıldırım’ı telefonla aradığı belirtildi. Zinnet Aktaş’a Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Fuat Yıldırım’a da başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, vefat eden gazeteci yazar Abdullah Işıklar’ın kızı Emine Işıklar’ı da telefonla aradı. Kılıçdaroğlu görüşmede, Abdullah Işıklar’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.