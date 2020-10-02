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02.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden eski Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım’ı ve gazeteci yazar Abdullah Işıklar’ın vefatı nedeniyle kızı Emine Işıklar’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı telefonu

 

CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun, annesi Zinnet Aktaş’ı kaybeden Fuat Yıldırım’ı telefonla aradığı belirtildi. Zinnet Aktaş’a Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Fuat Yıldırım’a da başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, vefat eden gazeteci yazar Abdullah Işıklar’ın kızı Emine Işıklar’ı da telefonla aradı. Kılıçdaroğlu görüşmede, Abdullah Işıklar’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

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