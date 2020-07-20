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20.07.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

Kılıçdaroğlu’ndan Belediye başkanlarına uyarı: Hizmetle öne çıkın, polemiğe girmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda kritik mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan Belediye başkanlarına uyarı: Hizmetle öne çıkın, polemiğe girmeyin
ŞEVKET YAMAN Ankara

Kılıçdaroğlu, başkanlardan belediye hizmetleriyle ön plana çıkmalarını isterken, “Siyasi polemiklere girmeyin” talimatı verdi. Kılıçdaroğlu’nun, “Büyükşehir başkanlarına da söyledim. Sakın ‘Belediye Meclisi’nde çoğunluğum yok, beni engelliyorlar’ diye yakınmayın. Bahane üretmeyin. Engelleyeceklerini zaten biliyorduk. Halk bunu bile bile bize oy verdi” dediği öğrenildi.

Ankara’da cuma günü yaklaşık dört saat süren ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katıldığı toplantının ana gündemini, pandemi sürecindeki belediye faaliyetleri oluşturdu. Kılıçdaroğlu toplantıda, belediye başkanlarının farklı alanlardaki sorunlarını ve önerilerini dinleyerek not aldı ve başkanlardan, yeni yerel yönetimler yasası için öneriler istedi. Başkanlardan, 20 yaş ve altındakilere yönelik politika üretmelerini isteyen Kılıçdaroğlu’nun, “Z kuşağını keşfedin” dediği aktarıldı.

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