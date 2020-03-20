Kılıçdaroğlu’ndan belediyelere talimat: Dayanışmayla bunu aşacağız

Kılıçdaroğlu, virüsün bulaşma riskine karşı evlerinde kalan vatandaşların; elektrik, su ve doğalgaz kullanımında en az iki ay bir aksama yaşanmaması için “her türlü girişimde” bulunulmasını istedi. Partili belediye başkanlıklarına daha önce iki kez “tedbir” yazısı gönderen CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün üçüncü talimatlarını iletti.



‘Aksama olmasın’



Kılıçdaroğlu, Türkiye’de ilk virüs vakası görülmeden bir gün önce, belediyelere gönderdiği ilk yazıda, vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda “acil” olarak dezenfektasyon çalışmalarına başlanmasını istemişti. 12 Mart’ta gönderilen ikinci yazıda, “virüse karşı korunma metotlarını gösteren bilgilendirmeler yapılması”, “Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğu önlemek için zabıta denetimlerinin sıkılaştırılması” ve “borçlarından ötürü su sayacı sökümü ve mühürleme işlemlerinin ertelenmesi, suyu kesilenlerin sularının açılması” istenmişti.



Kılıçdaroğlu önceki gün belediyelere yönelik üçüncü talimatını verdi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un imzasıyla CHP’li belediyelere gönderilen yazıda, vatandaşın; su, elektrik ve doğalgaz kullanımında en az iki ay bir aksama olmaması için gerekenler sıralandı. Evlerine kapanan vatandaşların; elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin, borçlarından dolayı kesilmemesi için “her türlü girişimde” bulunulması istendi. Başkanlardan, çoğu belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunmayan elektrik ve doğalgaz hizmetleri için de ilgililerle görüşerek “anlaşma sağlamaları” talep edildi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine, “Biz bu hastalığın insanları çaresizlik içinde bırakmasına izin vermeyeceğiz. Bunu hep birlikte dayanışma ile aşacağız. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Belediyelerimiz de inisiyatif alarak her türlü önlemi hayata geçiriyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.