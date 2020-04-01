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01.04.2020 - 16:30 | | AA

Kılıçdaroğlu'ndan corona virüs salgını konusunda videolu mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüs tedbirlerine ilişkin, "Hiçbir vatandaşımın mağdur olmasını istemem. Karantina uygulanacak yerlerde sosyal devletin kendisini göstermesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan corona virüs salgını konusunda videolu mesaj

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videolu mesajında, corona virüs salgını nedeniyle iktidarın haklı olarak pek çok yerde karantina uyguladığını, vatandaşların da bu kurala uyduğunu belirtti.

"Karantina uygulanan yerlerde, hanelerde bu kişilerin ihtiyaçları nasıl ve kim tarafından karşılanacak?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, aslında bu sorunun cevabını Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 83'üncü maddesinin verdiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"83'üncü madde diyor ki: 'Karantina uygulanan yerlerde vatandaşların iaşesi, ibatesi, yiyeceği, içeceği, elektriği, doğal gazı, suyu, kirası, siyasi iktidar tarafından kanundaki tanıma göre hükümet tarafından karşılanır.'

Ben buradan bütün il başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, belediye meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine açık bir çağrı yapıyorum. Lütfen gidiniz bu vatandaşların harcamaları valilik tarafından karşılanıyor mu karşılamıyor mu veya kim tarafından karşılanıyor? Bunları araştırınız. Hiçbir vatandaşımın mağdur olmasını istemem. Karantina uygulanacak yerlerde sosyal devletin kendisini göstermesi lazım. O vatandaşların yiyeceğini, içeceğini, doğal gazını, elektriğini, suyunu karşılaşsınlar, masrafını karşılasınlar. Yapmadıkları takdirde biz onların haklarını sonuna kadar arayacağız ve savunacağız."

 

Ankara ve İstanbul'da sıkı denetim!Ankara ve İstanbul’un giriş ve çıkışında yapılan corona virüs denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yoldan geçen otomobiller içindeki yolcuların ateşleri ölçülüyor ve kimlik kontrolleri yapılıyor. Denetimler nedeniyle oluşan trafik ise devam ediyor.
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