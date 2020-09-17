Kılıçdaroğlu’ndan eğitim için iktidara çağrı: Merkez ve yerel birlikte çözelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimin sıcak siyasetin konusu olmaması gerektiğini belirterek, “El birliği halinde eğitimde bütün sorunları çözebiliriz” dedi. Kılıçdaroğlu, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eğitimdeki sorunlar ve CHP’nin çözüm önerine ilişkin şu mesajları verdi:

SİYASET KONUSU OLAMAZ: Eğitim, sıcak siyasetin konusu olamaz. Eğitime yaklaşımda dünya gerçekleri asla gözardı edilemez. Bakandan bakana ya da günü birlik kararlarla eğitim politikaları oluşturulmaz. 18 yıllık AK Parti döneminde eğitim sistemimiz tamamen felç edildi. Kişinin bakışına göre eğitim politikaları oluşturuldu. Eğitim sistemimizi temelden sarsan bir örnek 4+4+4 uygulamasıdır. Sistem getirilirken milli eğitim şûralarında konuşuldu mu, tartışıldı mı? Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda tartışıldı mı, bürokratların görüşü alındı mı? Hayır. Bir kanun teklifi, beş AK Parti milletvekili imzaladı, hiçbiri eğitimci değildi. Dünya tarihinde böyle bir felaket örneği yoktur. Bunlar bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Eğer onları iyi yetiştirmezsek, onların önündeki engelleri kaldırmazsak siyaset kurumu çok büyük bir vebalin altına girmiş olacaktır.

FEDAKÂRLIĞA HAZIRIZ: CHP olarak biz, belediye başkanlarımızla her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Önümüze engel çıkarmasınlar. Merkez ve yerel el birliği halinde çocuklarımızın, öğretmenlerimizin eğitimde karşılaştıkları bütün sorunları çözebiliriz. Türkiye’nin bu sorunları çözme kapasitesi vardır. Ama bu kapasite Türkiye’yi yönetenlerde yoktur. ‘Benim istediğim gibi öğrenci yetişecek’ diyorlar. Senin istediğin gibi değil. Eğitimin evrensel, ulusal değerleri var.

Pandemide eğitim için 14 öneri

“Eğitimle ilgili, pandemi süreci var, yaşadığımız sorunlar var. Sorunları nasıl aşabiliriz? Bize düşen sorumluluğun gereği olarak önerilerimizi getiriyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, önerilerini şöyle sıraladı:

1 İvedilikle 57 bin 340 derslik ihtiyacı giderilmelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapamayacağını söylüyorsa yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP’li büyükşehir belediye bakanları bu yatırımı kendi illerinde yapmaya taliptir. İSMEK ve BELMEK binalarını, çocuklarımızın pandemi koşularına uygun eğitim almalarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın kullanımına tahsis etmeye hazırlar.

2 YÖK ile yapılacak iş birliği kapsamında, üniversitelerin 2020/2021 öğretim döneminde açılmayacak fakültelerinin, derslik, amfi ve konferans salonu gibi alanları doğrudan örgün eğitim sisteminin kullanımına tahsis edilmelidir.

3 Yeni dersliklerin hizmete girmesiyle ihtiyaç duyulan 92 bin 165 öğretmenin ataması, zaman geçirmeden yapılmalıdır. Siyasi otorite, pandemi vesilesiyle kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen garabetine son vermelidir. Hepsinin kadroları verilmelidir.

4 Okulların hijyen kuralarına uygun açılması ve hijyenin sürekliliği açısından bakanlığa en az 60 bin kişilik kadrolu yardımcı hizmet personeli alımı yetkisi verilmelidir.

5 Dezenfektan, maske, ateş ölçüm cihaz gibi malzemeler için velilerden ücret talep edilmemelidir.

6 MEB internet hizmeti sağlayıcısı kurumlarla görüşerek, zorunlu örgün eğitim kapsamında devlet okullarına kayıtlı 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin internet erişimini sağlamalıdır. Kurumların maliyeti, Evrensel Hizmet Fonu’ndan sağlanmalıdır.

7 Uzaktan eğitim süresince, öğrenci ve öğretmenlerin tamamına sınırsız ve uzun süreli internet erişiminin ya ücretsiz ya da çok ucuza sağlanması için başta mobil telefon operatörleri olmak üzere tüm alt yapı sağlayıcıları nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.

8 Evinde televizyonu olmayan, 754 bin 429 öğrencinin televizyona kavuşması için MEB, sivil toplum örgütleri ile ‘Senin de Televizyonun Olsun Kampanyası’ açmalıdır. MEB bu kampanyayı açmayacaksa, CHP’li belediyeler, STK’ların da katkısı ile bu sorunu çözmeye taliptir.

9 Bilgisayarı olmayan öğrencilerin ihtiyacı MEB tarafından Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanmalıdır. MEB bunu yapamayacaksa, CHP’li belediyeler yıl başındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşulu ile ve ayrıca açacakları yardım kampanyası da engellenmemek şartıyla, bu sorunu gidermeye taliptir.

10 MEB’in EBA üzerinden yaptığı uzaktan eğitim sadece TRT ile sınırlı kalmamalı, belli dersler tüm televizyon kanallarında eş zamanlı verilmelidir.

11 Pandemi koşulları, tüm derslerin okulda verilmesine uygun değilse, sadece önemli derslerin; Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi derslerin okullarda verilmesi düşünülmelidir.

12 Pandemi süresince bir sağlık görevlisi ve rehber öğretmenin mutlaka okullarda bulunması sağlanmalıdır.

13 Okul servisi yapan esnafın, bu süreçte kazanç elde edemeyeceği için vergi ve sigorta primleri ile aldıkları kredilerin faizsiz ertelenmesi sağlanmalıdır.

14 Kamu-özel ayrımı yapmaksızın 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveyne dönüşümlü olarak eğitim izni hakkı tanınmalıdır.

‘TTB’ye şükran borçluyuz’

Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin TTB’ye ilişkin sözlerinin ardından yayımladığı Twitter mesajında, “Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği’ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız” ifadesini kullandı.