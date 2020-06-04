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04.06.2020 - 16:21 | | DHA

Kılıçdaroğlu'ndan, 'Enis Berberoğlu' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan, 'Enis Berberoğlu' açıklaması

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlundan, Enis Berberoğlu açıklaması

Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli yoğunlukAntalya'da, 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti.
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