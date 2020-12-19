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19.12.2020 - 13:03 | | AA

Kılıçdaroğlu'ndan hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te hastane yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için." ifadelerini kullandı.

 

 

Defne toplayarak günde 500 lira kazanıyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde köylüler, sarp kayalıklardan oluşan ormanlık alanda defne topluyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, köylülerin topladıkları defneden günlük 500 liraya yakın gelir elde ettiklerini söyledi.
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