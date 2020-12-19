Kılıçdaroğlu'ndan hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te hastane yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için." ifadelerini kullandı.