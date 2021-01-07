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07.01.2021 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına: SMA hastası çocuklara Meclis’te sahip çıkın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarından SMA hastası çocukların durumunu Meclis gündemine taşımalarını ve konunun takipçisi olmalarını isterken, “Bu çocuklara Meclis’te sahip çıkın” talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına: SMA hastası çocuklara Meclis’te sahip çıkın

CHP’li milletvekilleri çalışmalarına 26 Ocak’a kadar ara veren TBMM yeniden açıldığında SMA hastası çocukların durumunu ve ailelerin yaşadığı sıkıntıları başta Genel Kurul görüşmeleri olmak üzere Meclis’te sürekli gündemde tutacak. Milletvekilleri SMA hastası çocukların durumunu hem Genel Kurul’da kürsüden dile getirecek hem de konuyla ilgili kanun teklifleri ve soru önergeleri verecek. Vekiller nadir görülen hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu raporunun da bir an önce Meclis Genel Kurulu’na sunulmasını isteyecek. 

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