Kılıçdaroğlu'ndan PM kararı! "Telefonumu bekleyin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu yapılacak kurultayda, delegenin onayına sunacağı “anahtar” listesine parti örgütünden de öneriler alıyor. Kılıçdaroğlu’nun Ankara, İstanbul ve İzmir’den üyelerin Parti Meclisi’ndeki (PM) ağırlıklı etkisini törpüleyerek, tüm Anadolu’yu kapsayacak bir liste hazırlayacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun PM’de 33 olan milletvekili sayısını azaltması da bekleniyor.

CHP’nin iki gün sürecek 37. Olağan Kurultayı yarın Bilkent Odeon’da başlıyor. Açık havada, seyircisiz olarak, olağanüstü pandemi tedbirleri altında yapılacak kurultayda, ilk gün genel başkanlık, ikinci gün ise 60 üyeli PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri yapılacak. Yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Kılıçdaroğlu, bir yandan kurultayın ilk günü yapacağı “manifesto” konuşmasına hazırlanırken bir yandan da PM üyelikleri için delegeye önereceği “anahtar” listesine odaklanmış durumda.

Anadolu PM’si

Kılıçdaroğlu listesini belirlemek için, il başkanları, belediye başkanları ve milletvekilleriyle görüşmeler yaparak öneriler alıyor. Kılıçdaroğlu’nun, hem ittifak hem parti içi dengeleri gözeteceği listesinde, 2023 seçimlerine giderken “yol kazası” yaşanması riskini en aza indireceğini düşündüğü isimleri listeye alması bekleniyor.

Telefonumu bekleyin

Kılıçdaroğlu’nun listesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir’den gelen üyelerin PM’deki ağırlıklı etkisini azaltarak, tüm ülkeye yayılacak ve Anadolu temsiliyetini artıracak isimlere yer vermesi bekleniyor. PM’de mevcut durumda 33 olan milletvekili sayısını da azaltması beklenen Kılıçdaroğlu’nun, kendisine “listenizde olmayacaksak aday olmayalım” diye soran vekillere, “telefonumu bekleyin” yanıtını ilettiği öğrenildi. CHP liderinin, sahada etkin çalışmaya uygun ve halkta karşılığı olan isimleri listesine almaya gayret edeceği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun toplumun farklı kesimlerini temsil eden bazı isimleri de partiye davet edeceği ancak bu kişilerin “sürpriz” ya da “sansasyonel” olarak yorumlanacak isimler olmayacağı ifade ediliyor. Anahtar listede 70-80 arası isme yer verebileceği dillendiriliyor.

Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun kurultayın ardından yeniden şekillenecek parti yönetimi ile birlikte CHP’ye, “yeni bir vizyon” ve “iktidar rotası” çizmeyi amaçladığını ifade etti. Bu kapsamda, yerel seçimlerde başarıyı getiren propaganda tarzı ve ittifak politikasının sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Kurultaya iki şarkı

CHP kurultayı için iki yeni şarkı bestelendi. Şarkılardan biri CHP Genel Merkezi’nin teknik personelinden Canberk Durucu tarafından “rap” tarzında hazırlandı.

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun, Genel Başkanlık görevine geldiği 2010 yılından bu yana geçen süredeki, yazıları ve konuşmalarından derlenen metinler “Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür ve Adil Bir Türkiye İçin Yürüyüş-Seçme Yazılar ve Konuşmalar” adıyla kitaplaştırıldı.

Cihaner adaylığını açıkladı

Kurultayda, Kılıçdaroğlu’na rakip olma isteğini açıklayan ilk isim eski milletvekili Aytuğ Atıcı olmuştu. Uzun süredir karar aşamasında olan PM üyesi İlhan Cihaner de dün aday adaylığını açıkladı. Parti içinde kendini daha “sol” çizgide tanımlayan, “Gelecek İçin Biz” grubunun öncüsü olan Cihaner, parti genel merkezindeki açıklamasında, “Liderin partisine değil, halkın partisine ihtiyacımız var. CHP Genel Başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdur. Önce partimizi sonra ülkemizi sonra dünyayı değiştirmeye talibiz” dedi. Bir gazetecinin, “adaylık gerekli imzayı bulabilecek misiniz” sorusuna Cihaner, “gerekli olan koşulları karşıladığımız için açıklamayı yapmış bulunuyoruz” yanıtını verdi. Cihaner’in adaylık açıklamasından önce Kılıçdaroğlu ile görüşerek bilgi verdiği, CHP liderinin de başarı dilediği öğrenildi.

Parti üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman da parti genel merkezindeki basın toplantısında genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı. Yarman, “Bugünkü CHP’yi çok daha iyi bir CHP yapmak için buradayım” dedi.

CHP’de tüzük gereği, genel başkan adaylığı için, bin 356 delegenin en az yüzde 5’inin yanı 68 delegenin imzasını almak gerekiyor.