Kılıçdaroğlu’ndan Seval Türkeş’e ziyaret

Ziyarette Kılıçdaroğlu’na, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 19 Aralık 1978’de meydana gelen Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı. Kılıçdaroğlu, “Tarihimizin büyük utançlarından biri olan, yüreğimizde derin acılar bırakan Maraş Katliamı’nın yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin barış ve kardeşliğin adresi olmasını ve bu acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı. l AA