‘Kim seçilirse seçilsin samimiyetle yaklaşacağız’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD başkanlık seçiminde Amerikan halkının verdiği karara siyasetçiler kadar herkesin saygı duyması gerektiğini belirtirken, başkanlığa kim seçilirse seçilsin yeni yönetime de aynı anlayışla yaklaşacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Antalya’da başkanlığını üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, ABD’de seçimlerine ilişkin bir soru üzerine, mevcut yönetimin içinde olan kişilerin seçim öncesinde hatta darbe girişimi döneminde Türkiye aleyhine ağır eleştiriler yaptığını da gördüklerini hatırlattı. 4 yıldır bu yönetimle öyle da ya da böyle çalışmaya ve iş birliği yapmaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

‘Dostluk faydasını gösterdi’

“Başkan ya da dışişleri bakanı şahısların dış politikaya da ülkelerine de katkısı olumlu ya da olumsuz anlamda olabiliyor. İlişkileri etkileyebiliyor. Örneğin iki bakan arasında, iki devlet başkanı arasındaki samimiyet ilişkilere de olumlu yansıyabiliyor. Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi. Başta S-400 ve F-35’ler olmak üzere birçok zor gündemler yaşadık. FETÖ meselesine baktığınız zaman daha önceki yönetiminden başladık bu yönetimde de bir netice alamadık. PKK ile mücadelemizde de Suriye içindeki PKK/YPG yapılanmasına baktığımız zaman yine sorunlar geçmiş yönetimden bu yönetime kadar devam etti.”

Bakan Çavuşoğlu, “Sonuçta Amerikan halkının verdiği karara başta Amerikalı siyasetçiler olmak üzere bizler de saygı duymak durumundayız” derken, “Kim seçilirse seçilsin Türkiye olarak aynı anlayışla herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak, yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. Hangisi seçilirse seçilsin, seçimden sonraki yeni yönetimden bahsediyorum...” ifadelerini kullandı.

‘Derin bölünme istemeyiz’

Bakan Çavuşoğlu, seçimlerin beklendiği gibi çok çekişmeli geçtiğini belirterek, seçim ortamında da gerginliklerin olduğunu gördüklerini ifade etti. Daha önce meydana gelen bazı olaylardan ötürü de toplumda gerginlik ve bölünmenin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Tabii bundan kaygı duyuyoruz. Hiçbir ülkenin bu şekilde bölünmesini veya toplum içinde bu kadar derin bölünmenin olmasını da istemeyiz ama bu tabii iç meselesi olduğu için bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Temennimi söylüyorum” dedi.

‘Trajikomik bir olay’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’da Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’in konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin olarak da, “İfade özgürlüğünde sınır yok’ diyorlar. Peki Eğitim Bakanı’nın yaptığı ne? Kendisiyle ilgili ders kitaplarında yayımlanan çizgi romanın bir bölümünde eğitim bakanını eleştiriyor ya da hiciv ediyor. Eğitim Bakanlığı bu kısmını ifade özgürlüğünü aştığını söyleyerek yayından kaldırıyor ve gösterilmesini yasaklıyor” dedi. Çavuşoğlu, olayı “Gerçekten trajikomik bir olay” diye nitelendirdi. Avrupa Birliği (AB) içinde gerek dayanışma adı altında gerek üye ülkeleri destekleme anlayışından dolayı çifte standardın açık bir şekilde sergilenmeye başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bir taraftan en kutsal değerlere saldırıların ifade özgürlüğü olarak değerlendirildiğini, diğer taraftan kendilerine yönelik en ufak eleştirilerin ifade özgürlüğü dışında saldırı olarak değerlendirildiğini vurguladı.