'Kimse boyunu aşan işlere kalkışmasın'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki üçüncü taraflara seslenerek, “Binlerce kilometreden gelip Türkiye’ye karşı ahkam kesmeye kalkmak hiçbir şekilde geçerli değildir. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak bir takım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz” dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu’nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Libya’daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanı, Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargâhı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC’deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı’nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.



‘Şımarık Yunanistan’



Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Akar, “Komşumuz Yunanistan’dan da şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk ne diyorsa, anlaşmalar, bu konuda alınan uluslararası kararlar, deniz hukuku, hakkaniyet, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa bir an önce buna uymalarını bekliyoruz. Adaların silahsızlandırılması, adaların hava sahası, karasuları meselesi dahil. Bunların hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. KKTC’de yaşayan Türklerin egemenlik, bağımsızlık ve hak ve hukuklarının herkes tarafından kabul edilmesinin önemine değinen Akar, “Ayrıca deniz yetki alanları konusu da var. Bu, bir üniversitenin veya birkaç kişinin dediğine göre olmayacak. Bencilce, birtakım hakkı ve hukuku gasp etmenize müsaade etmeyeceğiz” dedi.



‘Çıkmaz sokak’

Türkiye’ye ait araştırma gemilerinin tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma yürüttüğüne vurgu yapan Akar, “Araştırma yapıyor. Onlara yönelik bir taciz düşünüldüğü için biz onları koruma ve refakat görevini yerine getiriyoruz. Bu konularda üçüncü tarafların objektif olmasının, hakkaniyetli tavır içinde bulunmasının önemine değinen Akar, şunları kaydetti:

“Yanlı, taraflı ön yargılı yaklaşımlarla bir yere varılamayacağını görmeleri lazım. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de 1870 kilometre kıyısı olan Türkiye’ye karşı ahkam kesmeye kalkmak, kurallar koymaya kalkmak hiçbir şekilde geçerli değildir. Bunlarla bir yerlere varılamaz. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak bir takım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Bunu da herkes bilsin, hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız.”