MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Kimsenin petrolüne göz koymuyoruz’
ABONE OL
01.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Kimsenin petrolüne göz koymuyoruz’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’da petrol arama ve tarama faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye, petrol arama çalışmalarında iyi noktada. Kazan-kazan esasına göre çalışmaya devam edecek” dedi.

‘Kimsenin petrolüne göz koymuyoruz’

Kalın, katıldığı televizyon programında, “Libya’da petrol çıkarıp Türkiye ortak mı olacak? Türkiye bir petrol gelirine mi sahip olacak?” sorusuna “Libya hükümeti ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde bu elbette mümkün. Kimsenin petrolüne göz koymuyoruz, elinden almıyoruz. Nasıl Doğu Akdeniz’de arama yapıyorsak Libya da bize böyle bir teklifle gelmiş, biz olumlu bakarız. Teklif onlardan geldi. Zorla bir şey empoze ediyor değiliz” yanıtı verdi.

Profesör unvanı aldı

Sözcü Kalın, geçtiğimiz hafta “profesör” unvanı da aldı. Kalın, “Benim için formaliteydi, tamamlamış olduk. Unvanlar gelip geçicidir” dedi.

 

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiCorona viüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik şartları nelerdir? İşte mülakat ve atama tarihleri 2020 : ilkatama.meb.gov.tr

Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik şartları nelerdir? İşte mülakat ve atama tarihleri 2020 : ilkatama.meb.gov.tr

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

Bayrampaşa'daki sebze meyve haline ateşleri ölçülere alındılar

Bayrampaşa'daki sebze meyve haline ateşleri ölçülere alındılar

Sıradaki Haber