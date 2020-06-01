Kalın, katıldığı televizyon programında, “Libya’da petrol çıkarıp Türkiye ortak mı olacak? Türkiye bir petrol gelirine mi sahip olacak?” sorusuna “Libya hükümeti ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde bu elbette mümkün. Kimsenin petrolüne göz koymuyoruz, elinden almıyoruz. Nasıl Doğu Akdeniz’de arama yapıyorsak Libya da bize böyle bir teklifle gelmiş, biz olumlu bakarız. Teklif onlardan geldi. Zorla bir şey empoze ediyor değiliz” yanıtı verdi.

Profesör unvanı aldı

Sözcü Kalın, geçtiğimiz hafta “profesör” unvanı da aldı. Kalın, “Benim için formaliteydi, tamamlamış olduk. Unvanlar gelip geçicidir” dedi.