01.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Kimsenin petrolüne göz koymuyoruz’
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’da petrol arama ve tarama faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye, petrol arama çalışmalarında iyi noktada. Kazan-kazan esasına göre çalışmaya devam edecek” dedi.
Kalın, katıldığı televizyon programında, “Libya’da petrol çıkarıp Türkiye ortak mı olacak? Türkiye bir petrol gelirine mi sahip olacak?” sorusuna “Libya hükümeti ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde bu elbette mümkün. Kimsenin petrolüne göz koymuyoruz, elinden almıyoruz. Nasıl Doğu Akdeniz’de arama yapıyorsak Libya da bize böyle bir teklifle gelmiş, biz olumlu bakarız. Teklif onlardan geldi. Zorla bir şey empoze ediyor değiliz” yanıtı verdi.
Profesör unvanı aldı
Sözcü Kalın, geçtiğimiz hafta “profesör” unvanı da aldı. Kalın, “Benim için formaliteydi, tamamlamış olduk. Unvanlar gelip geçicidir” dedi.