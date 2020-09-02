Çelik, şunları söyledi:

YÜZDE 100 HAKLIYIZ: (Doğu Akdeniz) Bir matematik kesinlikle burada Türkiye yüzde 100 haklıdır. Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz’de bir korsan devlettir. Boyunu aşan işlere kalkışıyor. Arkasına koşulsuz bir AB dayanışmasını alarak tamamen hukuk, siyaset ve ahlâk dışı çabaların içine giriyor.

KENDİ YETKİ ALANIMIZ: Kıbrıs devletinin temsilcisi siz değilsiniz. KKTC, egemen ve meşru bir devlettir. Çalışmaları kendi kıta sahanlığımız içinde, deniz yetki alanlarımızda yürütüyoruz. Yunanistan’ı ilgilendiren hiçbir şey yok. Biz BM’ye bildirdiğimiz sınırlarda sondaj faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Macron tutup da mavi vatanımızda sondaj çalışması yapmamızı kırmızı çizgi ilan ediyorsa biz o kırmızı çizgiyi Macron’a aynen iade ederiz.

ŞAKA KALDIRMAYIZ: Yunan Başbakanının dünyada gezip de yalvarmadığı ülke kalmadı ‘Gelin Doğu Akdeniz’de bize yardım edin’ diye. Onların hiçbirinden size fayda gelmez. Biz komşuyuz. Güvenilir bir muhatap arıyorsanız Türkiye’den daha güvenilir bir muhatap yoktur. Fransızların oraya uçaklarını getirerek ya da Güney Kıbrıs’la birlikte tatbikat yaparak elde edeceğiniz hiçbir şey yok. Bütün bu diplomasi Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır. Yunanistan porovokatif hareketlere yeltenmesin. Mavi vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı yahut mavi vatan konusunda sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz.

RASYONEL GÖSTERGELER: (Araçlardaki ÖTV artışı) Kovid sürecinde Türkiye’nin içinden geçtiği sıkıntılar var. Alınması gereken tedbirler oluyor. Bugün alınan bu kararlar birtakım rasyonel göstergelerin neticesi.

İL İL DEĞERLENDİRME: (Yeni kısıtlamalar söz konusu mu?) Hem içişleri hem sağlık bakanımız il il değerlendirme yapıyor. Rakamların yükselmesi halinde normalleşmeyle ilgilikararları bazı illerde geri alma olabilir.