KKTC’de 14 şehit daha defnedildi

Kayıplar Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü kazılarda bulunan ve DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen yedisi kız 14 çocuk devlet töreniyle Muratağa Sandallar Şehitliği’ne defnedildi.



‘Büyük vahşet yaşandı’



Gazimağusa’daki şehitlikte düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, komutanlar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile şehit yakınları katıldı. Törende konuşan, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, “16 yıllık bebekten 95 yaşındaki yaşlısına kadar sivil halkımıza karşı gerçekleştirilen acımasız saldırıları ve savaşın acı yüzünü derin bir üzüntü içinde hatırlıyoruz” dedi. Tören sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar ise, Kıbrıs’ta büyük vahşetlerin yaşandığını hatırlatarak, “Çok kayıplarımız var. İnsanları evlerinden, otobüslerden aldılar götürdüler ve katlettiler. Bugün burada anneler babalar ağlıyor, 46 yıldır ağlıyorlar. Biz de onların yanındayız” dedi.