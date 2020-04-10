MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Köklü ve güçlü Türkiye Avrupa’nın teminatıdır’
ABONE OL
10.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Köklü ve güçlü Türkiye Avrupa’nın teminatıdır’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine  gönderdiği tıbbi yardımlar ve Avrupa ülkelerinin bu süreçteki tutumuna ilişkin Twitter hesabında değerlendirmeler yaptı.

‘Köklü ve güçlü Türkiye Avrupa’nın teminatıdır’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

“Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar’la ilgili tek hedefi Türkiye’nin  etkisini kırmak üzerine kuruluydu. Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar’ın  ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en  zor zamanda yardım ulaştırıyor. Türkiye’nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve  İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının  yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz. Güçlü Avrupa  devletlerinden birinin uçağının İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek,  Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’yı dolaştığı görülmedi. Türkiye ise insani  dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor.”

‘Örnek ülkeyiz’

Çelik, NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülkenin de Türkiye olduğuna, bir kere daha küresel vicdanın kalbinin Türkiye’de attığını ifade etti.      

Ordu'da korkutan depremOrdu Korgan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evde psikolojinizi nasıl korursunuz?

Evde psikolojinizi nasıl korursunuz?

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Cumhuriyet laiklik temeline oturtuldu

Cumhuriyet laiklik temeline oturtuldu

Sıradaki Haber