‘Köklü ve güçlü Türkiye Avrupa’nın teminatıdır’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

“Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar’la ilgili tek hedefi Türkiye’nin etkisini kırmak üzerine kuruluydu. Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar’ın ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor. Türkiye’nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz. Güçlü Avrupa devletlerinden birinin uçağının İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’yı dolaştığı görülmedi. Türkiye ise insani dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor.”

‘Örnek ülkeyiz’

Çelik, NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülkenin de Türkiye olduğuna, bir kere daha küresel vicdanın kalbinin Türkiye’de attığını ifade etti.