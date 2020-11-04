‘Kolon kesenlere isyan ediyorum’

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları kaydetti:

İSYAN EDİYORUM: Enkaz üstünde şov yapanlara inat, olağanüstü gayret ve özveriyle, enkaz altından tek bir canımızı alabilmek için mücadele eden, bütün kardeşlerimden, Allah razı olsun. Yapılan ihbarlara rağmen, parmağını kıpırdatmayan bakanlıkları gördükçe, 21 yıldır toplanan deprem vergilerine rağmen, bu meselede ciddi bir yol alamayan yönetim anlayışını izledikçe, koltuk meraklılarının, yandaş müteahhitleriyle el ele verip vatandaşlarımızın hayatını hiçe saymalarına şahit oldukça isyan ediyorum. Bugüne kadar, depreme hazırlık konusunda verilen tüm önergeleri reddeden hastalıklı kafaya, kentsel dönüşümü ranta, fırsatçılığa dönüştürenlere, imar barışı adı altında çürük binaları yasallaştıranlara, o binalarda kolon kesecek kadar, gözünü para bürümüşlere, isyan ediyorum.

SORUNLARIN SEBEBİ UCUBE SİSTEM: İktidar ve küçük ortağının milletimizin başına musallat ettiği partili Cumhurbaşkanlığı isimli bu ucube sistem, yaşadığımız sorunların ana sebebidir. AK Parti’nin artık ne bu ülkeye, ne de bu aziz millete verecek hiçbir şeyi kalmadı. Onlar inat etse de yolun sonu artık görünüyor. Önce millet diyeceğiz, milletimizi hak ettiği refaha ve mutluluğa kavuşturacağız. Önce memleket diyeceğiz, Türkiye’yi dünyada hak ettiği itibarlı yere getireceğiz. Karşımıza engel çıktı diye, cayacak değiliz. Önümüze yılan çıktı diye kaçacak değiliz ezip geçeceğiz. Hedefe varana kadar yılmayacağız, yorulmayacağız, yıkılmayacağız.