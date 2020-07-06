Komisyonda AK Partililere avukat cübbesi hediye edildi

Düzenlemeye ilişkin görüşlerini açıklamak isteyen baro başkanlarının TBMM Çankaya Kapısı önündeki bekleyişi devam etti. CHP’li vekiller gün içinde baro başkanlarını ziyaret ederek destek verdi. Baro başkanları, cübbelerini komisyona götürmeleri için CHP’li vekillere verdi. Görüşme sırasında CHP’li vekiller, AK Partili vekillere avukat cübbesi ile düğme ve makaradan oluşan dikiş seti hediye etti.

Paketin üzerinde “Hatırlayınız! Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim” yazan avukatlık yemini de yer aldı.

Cübbe giyip ayağa kalkarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, “Bu cübbenin düğmeli bir cübbe olmasının önüne geçelim. Bu kanun teklifi, bu cübbeyi giyen hukukçuları, avukatları ayrıştırıyor ve siyasallaştırıyor. Artık bu cübbenin önünde böyle bir düğme görürsek, bu cübbeyi iliklemek gerektiği düşüncesi hasıl olursa o zaman büyük sıkıntı olur. Gelin, görüşmeler sonuçlanırken hep beraber bu cübbenin, düğmeli bir cübbe olmasının önüne geçelim. Bu cübbe için adalet istiyoruz, ayrışma istemiyoruz.”

‘Yanlış adrese’

CHP’li vekiller Özkoç’un konuşmasının ardından hep birlikte Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç ve AK Partili vekillerin yanına giderek sıralarına cübbe ve dikiş setini bıraktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Biz bunları iade edeceğiz. Bu baro başkanlığı kılıfına, bu yönetimin arkasına sığınarak meslek mensuplarının sorunlarını göremeyerek, bunların ötesinde, siyasetle iştigal edenlere bu makaraları vermek daha doğru olur. Yanlış adrese geldi. Arkadaşlarımız bunları toplayıp ilgili yerlere gönderecek” dedi. Komisyon Başkanı Tunç da, “Hiç kimse o cübbeye düğme dikemez” dedi.

AK Partili vekiller cübbeleri aldı, düğme ve makaraları CHP’lilere iade etti.