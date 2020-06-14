Komutandan duygulandıran fedakârlık

Görevinin başında olduğunu ifade eden Yarbay Çelebi’yi arayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı dilediği komutanı, büyük fedâkarlık gerektiren davranışından dolayı tebrik etti.



TCG Gediz, TCG Gemlik, TCG Gelibolu ve TCG Giresun fırkateynleri ile TCG Yb. Kudret Güngör lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu’nun Orta Akdeniz’deki görevi devam ediyor.



Planlamayı reddetti



Söz konusu görev sırasında donanmaya yakıt ve ikmal desteği sağlayan TCG Yb. Kudret Güngör’ün Komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi’nin kanser tedavisi gören babası Fahrettin Çelebi İstanbul’da vefat etti.



Açık denizdeki Yarbay Çelebi, acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Çelebi’ye acı haber verilirken, babasının cenaze törenine katılmasına yönelik yapılan planlamalar da aktarıldı. Ancak Yarbay Çelebi, 22 Mayıs’tan bu yana seyirde bulunan gemisinin başında, personeliyle görevine devam etmeye yönelik kararını yetkililere iletti.



Akar: Bizleri duygulandırdı



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bahriye subayının üstün görev anlayışı ile verdiği karar sonrasında, TCG Yb. Kudret Güngör’ün Komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi’yi telefonla aradı. Çelebi’ye başsağlığı, ailesine sabır dileyen Akar, görüşmede şunları söyledi: “Senin bir evlat olarak bağrına taş basıp ‘vazife’ diyerek geminin sevk ve idaresi için büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla görevinin başında kalman, tüm komutanlarınla birlikte bizleri de duygulandırdı. Seni en samimi duygularla kutluyoruz. Sağ ol, var ol. Bu gerçekten çok önemli bir tavır. Bu tavır umuyorum, diliyorum tüm Silahlı Kuvvetlerimize örnek olacak.”