‘Korkuya, telaşa prim vermeyin’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümüne ilişkin anma programlarının koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirtirken, vatandaşlara “korkuya prim yok” mesajı verdi. Bahçeli, Türkeş’in 23. ölüm yıl dönümü mesajında şunları kaydetti:

ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ: Bugüne kadar her 4 Nisan’da merhum Başbuğumuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yâd etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi koronavirüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR: İnsanlık, tehdit düzeyi çok yüksek, aynı zamanda da görünmeyen bir felaketle kesintisiz ve kıyasıya boğuşmaktadır. Dünya ayaktadır, alarm zilleri her ülkede çalmaktadır... Bu itibarla Anıtmezar’da ülküdaşlarımızla bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık sorunlarını peşinen berhava ve bertaraf amacıyla anma programımızı mecburen iptal zarureti doğmuştur.

MHP DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ: Türkeş Bey, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen dirayet ve şahsiyet timsaliydi. Tıpkı bugünlerde benzerlerine şahit olduğumuz üzere, yaşarken kuyusunu kazanlar, siyasi cambazlık yapanlar, arkadan konuşanlar, fitne imal edenler, vefatından sonra gecikmeyle de olsa hakkını teslim etmişlerdir. Özellikle bilinmesini arzu ederim ki, merhum Türkeş Bey’in yaktığı meşale sönmeyecek. MHP bugün dünden daha güçlü, daha gelişmiştir.

MİLLİ SORUMLULUK: İnancım ve ümidim odur ki Türkiye’miz maruz kaldığı kovid-19 salgınına birlik ve beraberlik ruhuyla direnecek, Allah’ın izniyle geçmişten çok daha mamur, müreffeh ve muzaffer bir hale nihayetinde ulaşacaktır. Korkuya prim vermeden, telaşa müsaade etmeden, sabrı, sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmadan, daha da mühimi imanla çarpan yüreklerle zor günleri aşacağız, aydınlık geleceğin şafağında buluşacağız. Alınan tedbirlere tevekkül içinde riayet etmek, devlet-millet dayanışmasına en üst düzeyde destek vermek herkes açısından milli bir sorumluluktur.