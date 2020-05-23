Korona günlerinde Tarabya mesaisi

Erdoğan, 18 Mart’ta Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen “Koronavirüsle Mücadelede Eş Güdüm Toplantısı”nın ardından İstanbul’a gelirken, o tarihten önceki güne kadar halka açık bir etkinliğe katılamadı. Erdoğan bu süreçte telekonferans yöntemiyle sekiz kez kabinesini topladı. Aynı şekilde partisinin il başkanları, belediye başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarını gerçekleştirdi. Aynı yöntemle dört uluslararası zirveye katıldı, 30 liderle 40 görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, 22 Mart’ta girdiği Huber Köşkü’nden ilk kez 9 Mayıs’ta Sancaktepe ve Yeşilköy’de yapılan hastane inşaatlarını incelemek için ayrıldı. Erdoğan aynı gün helikopterle Yassıada’daki çalışmaları da havadan inceledi. 20 Mayıs’ta da, “Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirerek bu süreçteki en geniş katılımlı toplantıya Tarabya’da ev sahipliği yaptı. Erdoğan, 21 Mayıs’ta da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılışında bizzat bulundu. Böylece ilk kez korona döneminde bir açılış törenine yerinde katılmış oldu.

O ekip hep yanındaydı

Erdoğan, Huber Köşkü’nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Başdanışman Zafer Çubukçu eşliğinde toplantılarını gerçekleştirdi. Erdoğan’ın normalleşme takvimi kapsamında İstanbul’dan Ankara’ya dönüşünün ayrıntıları ise bayram sonrası yapılacak toplantıda değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı’nın, haziranın ilk haftasında Ankara’ya dönebileceği belirtiliyor.