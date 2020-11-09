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09.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Korona tedavisi biten Soylu mesaiye başladı

Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık ederek resmi mesaisine başladı. Soylu başkanlığında dün “Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.

Korona tedavisi biten Soylu mesaiye başladı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi. Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birim amirleri katıldı. Eşi ve kızıyla birlikte Kovid-19 olduğunu 31 Ekim’de açıklayan Soylu, “Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz” ifadesini kullanmıştı.

Soylu, 5 Kasım’da sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşuluyla evde devam edecek” demişti.

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