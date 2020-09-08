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08.09.2020 - 17:41 | | milliyet.com.tr

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan son durumunu anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 2 hafta önce koronavirüse yakalandığını duyuran Babacan son durumunu anlattı.

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan son durumunu anlattı

İşte Babacan'ın açıklamaları;

Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum.

Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum.

Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi.

Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan son durumunu anlattı

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan son durumunu anlattı


 

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