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26.08.2020 - 12:06 | | DHA

Koronavirüsü yenen AK Parti'li Akbaşoğlu, taburcu edildi

Ankara'da, koronavirüs nedeniyle tedavi görüp, sağlığına kavuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 27 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen AK Parti'li Akbaşoğlu, taburcu edildi

AK Parti'li Akbaşoğlu, 30 Haziran'da, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı. 27 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek, bugün taburcu edilen Akbaşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. AK Parti'li Akbaşoğlu, mesajında, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşallah" dedi. 

Koronavirüsü yenen AK Partili Akbaşoğlu, taburcu edildi

Metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayışKocaeli’nin Kandıra ilçesinde metrelerce yükseklikteki falezlerin tepesine tırmanan gençler, akrobatik hareketler yaparak tehlikeye aldırış etmeden kendilerini denize bıraktı.
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