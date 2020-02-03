Kötü işlerin dışında kalın

İYİ Partili milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda partilinin de katıldığı çalıştayda Akşener, kürsüye Türk bayrağı ile çıktı. Sahnede elinde bayrakla katılımcıları selamlayan Akşener, daha sonra 3 kez öperek, başına koyduktan sonra bayrağı görevlilere verdi. Akşener, “Çok büyük bir göreviniz var. İYİ Parti’nin iyi belediyecilik anlayışını yerelin hücrelerine kadar anlatacaksınız. Bulunduğunuz yerlerde iyi işlere ‘evet’, kötü işlere ‘hayır’ diyeceksiniz. Kim olursa olsun, canınız, ciğeriniz olsun; kötü işlerin dışında kalacaksınız, tavır koyacaksınız. Önemli bir iş yapıyorsunuz, yapmaya da devam edeceksiniz. Dürüstlüğün yanında, hırsızlığın karşısında duracaksınız. Çevreye dikkat edeceksiniz. Ezilmişin, mağdurun yanında olacaksınız. Siz yetmezseniz biz çözeceğiz” dedi.

Akşener, “6 aydır ağırlıklı olarak iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü söylüyoruz. 4 aydır anket yapan firmaların sahipleri soruyor. Bu işi de beraberce başaracağız” diye konuştu. l İZMİR DHA