Kovid-19 büyük bir aile olduğumuzu hatırlattı

TBMM’den yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya Parlamenter Asamblesi’nin (APA) Kovid-19 Salgını Birinci Olağanüstü telekonferans toplantısı AK Parti Ankara Milletvekili ve APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Şentop, toplantıya video mesajla katıldı.

Şentop, Kovid-19 salgını sürecinde bulaşıcı hastalıkların küresel bir krize dönüşüp tüm insanlığı etkileyebildiğinin tecrübe edildiğini vurgulayarak, “Ortak bir derdi, müşterek bir acıyı yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu itibarla, yaralarımızı birlikte sarmak, çözümü de birlikte bulmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu. Vatandaşlara sunduğu kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketleriyle Türkiye’nin zor bir imtihanı başarıyla verdiğini belirten Şentop, ayrıca dostlarının yardımına koşarak şimdiye kadar 134 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu da kaydetti.