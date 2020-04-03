‘Kovid-19 kişinin partisine bakmaz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile mücadelede ortak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, “Kovid-19 kişinin siyasi görüşüne, partisine, kimliğine, inancına bakmıyor. O zaman bütün vatandaşlar olarak ortak hareket etmek lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu dün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ile video konferans yöntemiyle görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşmenin başında, “Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in bir araya gelmesi ve salgın hastalık dolayısıyla ortak bir bildiri yayımlamaları, demokrasimiz açısından çok önemli. Üç değerli başkanı da yürekten kutluyorum. Bu konuda bir birlik sağlamanız da Türkiye için çok değerli” dedi.

İşsizlik sigortası

Geçici olarak kapatılan iş yerlerinde çalışan işçilerin durumuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Yüz binlerce işçi şu anda evinde. İşten çıkarmanın bir şekilde sınırlandırılması gerekiyor. Bu süreçte hiç kimsenin işinden, aşından olmaması lazım. Bu bağlamda size her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda da işsizlik Sigortası Fonu’nun harekete geçirilmesi lazım” diye konuştu.

‘CHP emrinizde’

İktidara, “Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın” çağrısı yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Sorunu yaşayanlarla, sorunu çözecek olanların bir araya gelmesi lazım. Gayet güzel söylediniz, ‘siyasi farklılık gözetmiyoruz, kimseyi ötekileştirmiyoruz’ diye. Zaten Kovid-19 da kişinin siyasi görüşüne, partisine, kimliğine, inancına bakmıyor. O zaman bütün vatandaşlar olarak ortak hareket etmek lazım. 83 milyon dediniz ama 3 milyon 600 bin de Suriyeli var. Onlardan da hastalığa yakalanan var, onların da hakkını savunmak zorundayız. Çünkü Türkiye büyük bir devlet, ayrımcılık yapmaz bu gibi konularda. Eğer Ekonomik Sosyal Konsey toplanır, işçileri, işverenleri, çiftçileri, doktorları bir araya getirirse, en azından siz sorunları aktaracaksınız, işverenler de sizin sorunlarınızı dinleyecekler. Bir de sigortasız ya da sendikasız olan milyonlar var. Onların hakkını hukukunu koruyacak olanlar da sizlersiniz. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa parti olarak emrinizdeyiz. Herkesin elini taşın altına koyması lazım.”

Konfederasyon başkanları da Kılıçdaroğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

‘Korona ile mücadelede parti rozetinizi çıkarın’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Altay, “Şu korona döneminde, milletçe seferber olduğumuz şu bela karşısında rica ediyorum parti rozetinizi bir kenara koyun. Gelin bu millete bir iyilik yapın ve korona ile mücadele bitene kadar AK Parti rozetini çıkarın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu dönemde birlik olmayacağız da ne zaman olacağız?” cümlesine katıldığını söyleyeh Altay, “Bunun tek koşulunun Erdoğan’ın özellikle salgınla mücadele döneminde AK Parti rozetini çıkarması olduğunu, o zaman birliğin örnek şekilde sağlanacağını dile getirdi. Altay, şunları söyledi: “Zor bir dönemden geçiyoruz ve ülkede siyasi partilerin bir araya gelmesi lazım. Burada siyasi partileri bir araya getirecek partiler üstü bir mekanizma lazım. Bunun karşılığı tüm ülkelerde cumhurbaşkanıdır. Ama parti rozetinle o eşgüdümü, o koordinasyonu sağlayamazsın. Temelli çıkar demiyoruz, özellikle şu korona döneminde, milletçe seferber olduğumuz şu bela karşısında rica ediyorum parti rozetinizi bir kenara koyun. Gelin bu millete bir iyilik yapın ve korona ile mücadele bitene kadar AK Parti rozetini çıkarın.”

‘Uçakta ateş düşürücü’

Altay, umreden dönen vatandaşla ilgili olarak da şöyle konuştu: “Virüsün Türkiye’de bu kadar yayılmasının altında maalesef umreden dönen vatandaşlarımızın dahli var. Diyanet yetkilileri uçak Türkiye’ye inmeden vatandaşlara ateş düşürücü vererek kontrol noktasındaki olası tespitleri gizlemişlerdir. Bu işgüzarlığa bakın.”