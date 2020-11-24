Kovid-19’a karşı tam mutabakat

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ başkanlığında, her partiden bir komisyon üyesinin yer aldığı “Kovid-19 tedbir heyeti”, TBMM’de alınacak koronavirüs tedbirleri konusunda “mutabakat metni” hazırladı. Akdağ başkanlığındaki heyet bugün programı uygun olması halinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret ederek, partiler arası mutabakatla hazırlanan metindeki tedbirlerin hayata geçirilmesini talep edecek.

Metinde TBMM’de uygulanması istenilen tedbirlerden bazıları şöyle:

- TBMM Genel Kurulu’nda veya komisyon toplantılarında konuşmacılar mutlaka maske ile konuşmalı.

- TBMM Genel Kurulu belli saatlerle havalandırılmalı.

- Komisyon toplantıları başta olmak üzere, toplantılarda milletvekillerinin konuşmalarına süre sınırı getirilmeli.

- TBMM’nin çalışma saatleri öne çekilmeli. Genel Kurul ve komisyonlarda gece çalışması yapılmamalı.

Çay servisi kalksın

- TBMM’de kulisler dahil, yerleşke içindeki tüm çay ocakları kapatılmalı. Toplantılarda çay-kahve servisleri kaldırılmalı, sadece kapalı su ikramı ile yetinilmeli.

- Komisyon toplantılarına uzaktan katılımı sağlayacak teknolojik alt yapı önlemleri geliştirilmeli.

- Ziyaretçi yasağı uygulaması gevşetilmeden devam ettirilmeli. Milletvekillerinin kendi araçlarında Meclis’e ziyaretçi sokmalarının önüne geçilmeli. Bu konuda milletvekillerine uyarı yapılmalı.

- TBMM’deki milletvekili ve personel lokantalarına sınırlama getirilmeli, gerekirse lokantalar kapatılarak paket yemek uygulamasına geçilmeli.

Zorunlu test

- Kaliteli dezenfektan ve kolonya alımı yapılmalı ve bu konuda bilinçsiz tüketimin önüne geçilmeli.

- Kovid-19 belirtisi gösteren personelin test verdikten sonra çalışmasına izin verilmemeli. Derhal izole edilmeli, test sonucu çıktından sonra işe başlatılmalı.

- Bölgesinde çalışma yürüten milletvekillerine TBMM’ye geldiklerinde test yapılmalı, sonucun negatif çıkması halinde çalışmalara katılması sağlanmalı.

- Çalışanlara her pazartesi test yaptırma zorunluluğu getirilmeli.

- Çalışma alanlarında maskesiz dolaşılmasına izin verilmemeli.

- HES kaydı şartı milletvekilleri için de uygulanmalı.