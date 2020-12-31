‘KPSS’de sözlü sınavı kaldırmak zorundayız’

Kılıçdaroğlu, mühendislik fakültesinden mezun iş bulamayan mühendislerle video konferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



PLANLAMA KALMADI: Her alanda sağlıklı ve tutarlı bir planlama yapan ülke istihdam sorunuyla karşılaşmaz. Örneğin, kaç jeoloji mühendisine ihtiyaç var, kaç harita mühendisine ihtiyaç var, bütün bunların hepsi planlanır. O alanda kaç tane yetişmiş elemana ihtiyacımız var? Bunun yapılması lazım. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı ve ülkenin geleceğini planlardı. Toplumun en nitelikli elemanları da bu planlama örgütünde yer alırlardı... Öyle torpil falan da olmazdı bu sınavlarda. Dolayısıyla onlar bir ülkenin geleceğini planlarlardı. Şimdi bu kurum tamamen kapatıldı. Şimdi gerçekten 81 ilde üniversite açmakla biz batının çağdaş uygarlığını yakalayabilecek miyiz? Bilim üretmeyen bir üniversite, üniversite olabilir mi? Sorun aslında çok derinden ama bu sorunun mağdurları maalesef sizlersiniz.



KAZANAN ATANSIN: KPSS var, yetiyor zaten, o sınavda başarılı olan otomatikman atansın. Bunun için ayrıca bir sözlü sınava gerek yok. Bu konuda biz -ben o zaman Plan Bütçe Komisyonu üyesiydim- hukuk fakültesi mezunu bir arkadaş hâkim, savcı sınavına giriyor, Ankara Hukuk’tan mezun, üç sınavda da birinci oluyor. Hep sözlülerde eleniyor. Danıştay bir karar verdi sözlü sınavlarda kamera konsun diye. Kamera olduğu zaman sözlü sınavı da yargının denetleme imkanı var. Kanun değiştirdiler. Mülakatlarda kamera olmaz diye. Dolayısıyla o arkadaş şu anda avukatlık yapıyor, hâkim veya savcı olaamadı. KPSS’de birinci olmasına rağmen elendi. Biz kamu yönetiminde liyakatı egemen kılmak zorundayız. KPSS’de sözlüyü tümüyle kaldırmak zorundayız.



TORPİLİN GÖZÜ KÖR OLSUN: Bir arkadaşımız “Kul hakkı yedirmeyin” dedi. Yedirmemeye çalışıyorum zaten. Bütün mücadelem onun için. Bir genelgeyle bakın her şey değişebilir, Cumhurbaşkanlığı’nın genelgesi. ‘Hiçbir kamu kurumu KPSS dışında eleman alamaz artık.’ Niçin yapılmıyor bu, torpil yüzünden yapılmıyor. Torpilin de gözü kör olsun diyoruz. Bunu kaldırmamız lazım... Haksızlıkları ortadan kaldıracağız.