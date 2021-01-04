‘Kredi kartı dağıtır gibi üye yapmıyoruz’

Milliyet’e konuşan Salıcı, “CHP’nin oyu düşüyor” şeklindeki iddialara şu yanıtı verdi: “O, karşılık görmeyen bir iddia. Çünkü CHP’nin oyunun düşmediğini biz görüyoruz. Bu iş şöyle yapılıyor; ortaya bir tane anket atılıyor. O anket üzerinde iki hafta konuşuluyor. Ama ortada bir tane anket yok ki; 10 tane anket var. Diğer 9 anketi niye konuşmuyoruz? Diğer 9 anketin ortalamasını niye konuşmuyoruz? Şu anda psikolojik birşey yapılmaya çalışılıyor; ‘CHP’nin oyu düşüyor’... CHP’nin oyu düşmüyor. ‘CHP içinde sorunlar var’... CHP’nin içinde sorun filan yok. İnsanın olduğu her yerde sorun olur. Ticarette olur, siyasette olur. O sorunlar rutin sorunlardır, çözülür. Ama esas sorun Cumhur İttifakı’nın içinde var, bunu kimse konuşmuyor.”

CHP’nin oy oranına ilişkin Salıcı, “Benim vereceğim rakam anlık rakam olur, dolayısıyla doğru olmaz. Biz bu tür anlık rakamlar üzerinden tartışma yapmayı doğru bulmuyoruz. En son bakabileceğimiz, en gerçekçi rakam 31 Mart’ta 11 büyükşehri kazandığımız rakamdır” diye konuştu.

‘Yüzleri yok’

“Ortada AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin olmadığı bir Türkiye” bulunduğunu söyleyen Salıcı, “Çünkü sokağa çıkacak yüzleri yok. Pazara gidecek yüzleri yok. Pazara gittiklerinde muhtemelen vatandaş kafalarına mevsimi olduğu için portakal ve mandalina atar. En ucuz neyse onu atar” diye konuştu.