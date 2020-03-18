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18.03.2020 - 09:46 |

Kritik corona virüs toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeni tip corona virüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek. 14.00'te başlayacak toplantı sonrası alınan önlemleri de Cumhurbaşkanı açıklayacak. Öte yandan gelen son dakika bilgilerine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı öncesi açıklama yapması bekleniyor.

Kritik corona virüs toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Coronavirüsün yayılmasını önlemede, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdüm ve halkın tedbirlere uyması büyük önem taşıyor.

Coronavirüse yönelik önlemler, hayatın her alanında genişliyor. Gelişmeler doğrultusunda yeni adımlar yolda.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 14.00'te kapsamlı bir toplantı yapılacak.

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