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30.07.2020 - 10:41 | | AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına azami özen gösterilmesini özellikle rica ederek milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı

Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, samimiyet ve teslimiyetin hafızası ve hatırlatıcısı olan Kurban Bayramı'nda, dayanışmanın, paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerinin sofrasında bir rızka vesile olmanın huzurunu bir kez daha yaşadıklarını belirtti.

Düşünceden davranışa, insani ve vicdani değerlerin her gün daha fazla örselendiği, görmezden gelindiği bir dünyada, insanın özünde yatan en güzel hasletleri maddi ve manevi fiillerle ayakta tutan, yaşatan ve yayan dini bayramları hakkıyla idrak edebilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Manevi değerlerini bilen, onlara sahip çıkan ve samimiyetle yaşayan nesillerimiz, yarının bugünden daha iyi olacağının teminatıdır. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına azami özen gösterilmesini özellikle rica ederek milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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