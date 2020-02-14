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14.02.2020 - 07:00 |

‘Kürt dili için bir merkez kurulabilir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt dili platformu temsilcileri ile bir araya geldiği görüşmede, Türkiye’de “Kürt Dil Kurumu” kurulması yönündeki talepleri değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun, “Kürt dili için bir merkez kurulabilir. İsmi Kürt Dil Merkezi de olabilir. Bir çalışma yapacağız, bunu parti içinde tartışırız” dediği öğrenildi.

‘Kürt dili için bir merkez kurulabilir’
ŞEVKET YAMAN Ankara

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, 4 Şubat’taki meclis grubu toplantısının ardından, Kürt dili platformu temsilcilerini TBMM’deki makamında kabul etti. Platform temsilcileri basına kapalı görüşmede, Kürtçe’nin, eğitim dili olarak kabul edilmesi ve kamusal alanda kullanılması yönündeki taleplerini Kılıçdaroğlu’na iletti. Türkiye’de bir “Kürt Dil Kurumu” açılması önerisini gündeme getiren platform temsilcileri, bu konuda “destek” talebinde bulundu. Platformun talepleri yazılı olarak da Kılıçdaroğlu’na sunuldu.

‘Partide tartışacağız’

Kılıçdaroğlu, talepleri dinledikten sonra yaptığı değerlendirmede, Kürtlerin Orta Doğu’nun kadim halklarından olduğunu söyledi, taleplerinin de insani olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun, “Kürt dili için bir merkez kurulabilir. İsmi öyle değil de Kürt Dil Merkezi şeklinde de olabilir. Bir çalışma yapacağız, bunu parti içinde tartışırız. Biz zaten Kürtçe’nin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, Kürtçe ile ilgili kurulacak merkezin, devlet tarafından finanse edilmesinin doğru olacağını söylediği öğrenildi.

Kürt Dili Platformu üyeleri CHP’nin yanı sıra; HDP, Saadet Partisi ve Avrupa Birliği temsilciliklerini de ziyaret etti.

 

 

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