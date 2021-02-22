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22.02.2021 - 13:22 | | AA

Kurtulmuş, CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarını kınadı

 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine  ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, CHP tarafından yöneltilen ifadelere tepki  gösterdi.

Kurtulmuş, CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Pandeminin sebep olduğu ağır ekonomik koşullarda, büyük ve güçlü  Türkiye idealine gönülden bağlı şekilde görev yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı  Sayın Berat Albayrak'a, CHP tarafından gerçek dışı ve birtakım bühtanlarla ortaya  atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum."

 

  

 
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