20.03.2020 - 10:41 | | AA
Kurtulmuş'tan 'cuma namazı' mesajı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cuma namazının kılınmamasına ilişkin, "Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz. Elbette hüzünlüyüz. Cuma vaktinde evlerimizi cami haline getireceğiz." mesajını paylaştı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'den açıklama yapan Kurtulmuş, "Kadere iman, tedbire tevessül, takdire rızadır. Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz. Elbette hüzünlüyüz. Cuma vaktinde evlerimizi cami haline getireceğiz. Allah kalplerimizi cem etsin, milletimizi korusun, niyetimiz makbul, cumamız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
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