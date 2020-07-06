‘Kurulan tuzakları yerle bir ettik’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’ye özellikle ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu Akdeniz’in ardından Karadeniz’de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni”ne İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Açılışı yapılan hidroelektrik santrallerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan yapımlarında emeği geçen kurumları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, mühendisleri, işçileri ve yüklenici firmaları tebrik etti.

Son 18 yılda özellikle Türkiye’ye kazandırılan eserler ve hizmetlerle iki önemli hedefi birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, “Öncelikle geçmiş 79 yılın eksiklerini tamamladık. Eğitimde okul sayımızı 87 bine, öğretmen sayımızı 965 bine çıkartarak 132 yeni üniversite kurmak suretiyle yükseköğrenimi yaygınlaştırarak fırsat eşitliği sağladık. Sağlıkta inşa ettiğimiz ve ambulansından cihazına kadar en modern şekilde donattığımız her seviyedeki 8 bin 500 sağlık kurumumuz, tüm dünyanın gıpta ile baktığı genel sağlık sigortamız, yeni istihdam ettiğimiz 723 bin sağlık personelimiz ile tarihi bir reformu hayata geçirdik. Ulaşımda inşa ettiğimiz 21 bin kilometre yeni bölünmüş yol, 1400 kilometre yeni otoyol, 473 kilometre yeni tünel, yakında uzunluğu 2 bin kilometreyi bulacak yüksek hızlı tren hattı, hizmete açtığımız 30 yeni havalimanı ile sadece mesafeleri kısaltmakla kalmadık, gönülleri de birbirine yakınlaştırdık” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

AKKUYU 2023’TE DEVREYE GİRECEK: Aynı zamanda bu çalışmalar, ülkemizin gelecek yarım asırda yapacağı atılımların da altyapısıdır. Bir başka ifadeyle evlatlarımız, 2053, 2071 vizyonlarını işte bu temel üzerinde inşa edecekler, yükselteceklerdir. Şayet biz 2002’de böyle bir Türkiye devralmış olsaydık bugün nerede bulunabileceğimizi tahayyül dahi edemiyoruz... Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin ilk reaktörünü inşallah 2023’te devreye alıyoruz. Bu projeyle hem elektrik üretimimizi çeşitlendirmiş hem de enerji portföyümüzün daha dengeli bir yapıya kavuşmasını sağlamış olacağız.

AB’NİN NİYETİ ORTADA: Avrupa Birliği’nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye’nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Anlaşılan o ki bu süreçte de zaten hakkımız olan hususları mücadele ederek, adeta söke söke alacağız.

HAKLARIMIZDAN TAVİZ VERMEYİZ: TANAP ve TürkAkım gibi uluslararası boru hatlarıyla Türkiye’nin enerjide merkez ülke rolünü pekiştirdik. Denizlerde Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle sondaj faaliyetlerine başladık. Türkiye’ye özellikle ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu Akdeniz’in ardından Karadeniz’de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğiz.

‘SUYUN GÜCÜ ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR’

Yatırım tutarı 11.3 milyar lira olan bu tesislerle suyun gücünü enerjiye dönüştüreceklerini belirten Erdoğan, son 18 yılda 16 bin 554 megavatlık hidroelektrik santralin kurulu gücünü devreye aldıklarını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti: “Böylece aynı dönemde sadece sudan ürettiğimiz elektrikle 17 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçtik. Önümüzdeki haftalarda diğer yenilenebilir ve termik santrallerinin de açılışlarını gerçekleştireceğiz. Milletimiz adına hayata geçirdiğimiz bu tür yatırımlar gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasları olacak.”

Erdoğan, konuşmasının sonunda önce Tokat Niksar Akıncı Hidroelektrik Santrali’nin açılışına canlı yayınla bağlandı. Kurdele kesimi için talimat verdikten sonra sözlerini, “Enerji üretimine başladı, hayırlı olsun.” diyerek sonlandırdı. Erdoğan daha sonra sırasıyla Bingöl Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin, Siirt Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin, Ardahan Köroğlu Barajı ve Kotanlı Hidroelektrik Santrali’nin açılış törenine de bağlanarak kurdele kesimi talimatı verdi. Erdoğan açılış törenlerinde hazır bulunan katılımcılardan kurdele ve makasları günün hatırası olarak saklamalarını istedi.

HAİTİ CUMHURBAŞKANI MOİSE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Moise’nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları da ele alındı.

ERDEM BAYAZIT PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan iletisinde, “Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımında Bayazıt’ın “Birazdan Gün Doğacak” şiirinin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.