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06.07.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

‘Kurulan tuzakları yerle bir ettik’

Hidroelektrik santrallerinin toplu açılış  törenine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik” dedi.

‘Kurulan tuzakları yerle bir ettik’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  “Türkiye’ye özellikle ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyunları  ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu Akdeniz’in ardından Karadeniz’de de arama ve  sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı  haklarımızdan taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye  Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni”ne İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Açılışı yapılan hidroelektrik santrallerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan yapımlarında emeği geçen kurumları, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığını, mühendisleri, işçileri ve yüklenici firmaları tebrik etti.

Son 18 yılda özellikle Türkiye’ye kazandırılan eserler ve hizmetlerle  iki önemli hedefi birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, “Öncelikle  geçmiş 79 yılın eksiklerini tamamladık. Eğitimde okul sayımızı 87 bine, öğretmen  sayımızı 965 bine çıkartarak 132 yeni üniversite kurmak suretiyle yükseköğrenimi  yaygınlaştırarak fırsat eşitliği sağladık. Sağlıkta inşa ettiğimiz ve  ambulansından cihazına kadar en modern şekilde donattığımız her seviyedeki 8 bin  500 sağlık kurumumuz, tüm dünyanın gıpta ile baktığı genel sağlık sigortamız,  yeni istihdam ettiğimiz 723 bin sağlık personelimiz ile tarihi bir reformu hayata  geçirdik. Ulaşımda inşa ettiğimiz 21 bin kilometre yeni bölünmüş yol,  1400  kilometre yeni otoyol, 473 kilometre yeni tünel, yakında uzunluğu 2 bin  kilometreyi bulacak yüksek hızlı tren hattı, hizmete açtığımız 30 yeni havalimanı  ile sadece mesafeleri kısaltmakla kalmadık, gönülleri de birbirine  yakınlaştırdık” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

AKKUYU 2023’TE DEVREYE GİRECEK: Aynı zamanda bu çalışmalar, ülkemizin gelecek yarım  asırda yapacağı atılımların da altyapısıdır. Bir başka ifadeyle evlatlarımız,  2053, 2071 vizyonlarını işte bu temel üzerinde inşa edecekler, yükselteceklerdir.  Şayet biz 2002’de böyle bir Türkiye devralmış olsaydık bugün nerede  bulunabileceğimizi tahayyül dahi edemiyoruz... Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin ilk reaktörünü inşallah 2023’te devreye alıyoruz. Bu projeyle hem elektrik  üretimimizi çeşitlendirmiş hem de enerji portföyümüzün daha dengeli bir yapıya  kavuşmasını sağlamış olacağız.

AB’NİN NİYETİ ORTADA: Avrupa Birliği’nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye’nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Anlaşılan o ki bu süreçte de zaten hakkımız olan  hususları mücadele ederek, adeta söke söke alacağız.

HAKLARIMIZDAN TAVİZ VERMEYİZ: TANAP ve TürkAkım gibi uluslararası boru hatlarıyla Türkiye’nin enerjide merkez ülke rolünü pekiştirdik. Denizlerde Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle sondaj faaliyetlerine  başladık. Türkiye’ye özellikle ülkemize karşı Doğu  Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu  Akdeniz’in ardından Karadeniz’de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete  geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeden bu  çalışmaları sürdüreceğiz.

‘Kurulan tuzakları yerle bir ettik’

‘SUYUN GÜCÜ ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR’

Yatırım tutarı 11.3 milyar lira olan bu tesislerle suyun gücünü  enerjiye dönüştüreceklerini belirten Erdoğan, son 18 yılda 16 bin 554 megavatlık  hidroelektrik santralin kurulu gücünü devreye aldıklarını söyleyerek, konuşmasına  şöyle devam etti: “Böylece aynı dönemde sadece sudan ürettiğimiz elektrikle 17 milyar  dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçtik. Önümüzdeki haftalarda diğer  yenilenebilir ve termik santrallerinin de açılışlarını gerçekleştireceğiz.  Milletimiz adına hayata geçirdiğimiz bu tür yatırımlar gelecek nesillere  bırakacağımız en büyük mirasları olacak.”

Erdoğan, konuşmasının sonunda önce Tokat Niksar Akıncı Hidroelektrik  Santrali’nin açılışına canlı yayınla bağlandı. Kurdele kesimi için talimat verdikten sonra sözlerini, “Enerji üretimine başladı, hayırlı olsun.” diyerek  sonlandırdı. Erdoğan daha sonra sırasıyla Bingöl Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin, Siirt Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin,  Ardahan Köroğlu Barajı ve Kotanlı Hidroelektrik Santrali’nin açılış törenine  de bağlanarak kurdele kesimi talimatı verdi. Erdoğan açılış törenlerinde hazır bulunan katılımcılardan kurdele ve makasları günün hatırası olarak saklamalarını istedi.

HAİTİ CUMHURBAŞKANI MOİSE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Moise’nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları da ele alındı.

ERDEM BAYAZIT PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan iletisinde, “Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımında Bayazıt’ın “Birazdan Gün Doğacak” şiirinin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.

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